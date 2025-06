Nedved Al-Shabab l’ex Juve lascia l’Arabia Saudita! Tornerà in Repubblica Ceca | ecco in quale ruolo Le ultimissime

Pavel Nedved lascia l’Arabia Saudita e torna in Repubblica Ceca, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo un breve periodo come direttore sportivo dell’Al-Shabab, il leggendario ex bianconero si prepara a riprendere il suo ruolo nel calcio europeo. Le ultime indiscrezioni svelano in quale veste tornerà in patria, alimentando entusiasmo tra gli appassionati. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente svolta professionale.

Nuovo capitolo per Pavel Nedved, che torna protagonista nel panorama calcistico internazionale. Dopo un breve incarico da direttore sportivo dell'Al-Shabab — cominciato l'8 gennaio 2025 e durato appena cinque mesi — l'ex vicepresidente della Juventus lascia

Nedved Al-Shabab, l’esperienza dell’ex vice presidente della Juve in Arabia Saudita è già finita! Tornerà in Repubblica Ceca per ricoprire questo ruolo. L’indiscrezione - Dopo appena cinque mesi in Arabia Saudita come direttore sportivo dell’Al-Shabab, Pavel Nedved ha deciso di tornare in Repubblica Ceca per assumere un nuovo incarico nel calcio.

