Nedved Al-Shabab l’esperienza dell’ex vice presidente della Juve in Arabia Saudita è già finita! Tornerà in Repubblica Ceca per ricoprire questo ruolo L’indiscrezione

Nedved Al-Shabab, l’ex vice presidente della Juve ha deciso: lascia l’Arabia Saudita per “risollevare” la sua Repubblica Ceca. Il prossimo incarico. Nuova avventura in vista per Pavel Nedved. L’ex vice presidente della Juve era rientrato attivamente nel mondo del calcio in data 8 gennaio 2025 per ricoprire la carica di DS dell’Al-Shabab. Questa esperienza, però, è durata appena 5 mesi. A convincerlo a mollare l’Arabia Saudita ci ha pensato la Repubblica Ceca, in particolare il presidente della Federcalcio ceca, David Trunda. Il nuovo numero 1 della FACR ha deciso di affidare all’ex Furia Ceca il ruolo di direttore generale di tutte le selezioni della predetta nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com