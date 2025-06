Ndoye acquisto indovinato per il Napoli Conte vede in Lucca un attaccante di prospettiva

Il Napoli continua a puntare in alto e la recente intuizione su Ndoye ne è la prova. Con l'occhio attento di Conte e le parole di esperti come Negri, si delinea un futuro promettente per il club partenopeo. La scelta di investire su un talento di prospettiva come Ndoye dimostra che la società ha le idee chiare: costruire una squadra vincente guardando al domani. La sfida ora è consolidare questa strategia per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

Negri, Cannavo, Vaccaro, De Maggio, Jacomuzzi, Graziani, Bazzani, e Ventura sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di altro. Queste le loro parole riportate da GBT: Marco Negri, allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. "Ndoye sarebbe un acquisto indovinato per il Napoli, al di là del prezzo del cartellino che il Bologna valuta di 40 milioni. La scelta sarebbe perfetta, il Napoli ha bisogno di interventi in quella fascia. Ndoye va sempre raddoppiato, chi lo marca prende sempre cartellini gialli. Sulla sinistra può dare qualcosa in più ed insieme a De Bruyne può diventare devastante.

Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

