NBA Freestyle | Non c’è egoismo nell’attacco di Indiana | così hanno conquistato una clamorosa gara 7

L’NBA è fatta di emozioni, tensione e capovolgimenti clamorosi, e questa gara tra Indiana e i loro avversari non fa eccezione. Con una serie che si decide tutto in una Gara 7, ogni azione conta. Obi Toppin accelera, Nembhard sceglie il passggio perfetto: è il cuore pulsante di un gioco collettivo che conquista la vittoria. La passione e il talento dei giocatori rendono ogni momento unico e indimenticabile. È la magia del basket, pronta a scrivere la sua storia.

Indiana sul 3-3: si va a gara 7! Secondo quarto di gara 6. Obi Toppin guida la transizione centrale. Supera la metà campo e consegna la palla ad Andrew Nembhard sulla sinistra in posizione di guardia. Nembhard, in una frazione di secondo, vede Haliburton arrivare dal centro a rimorchio e lo serve senza esitazione. La point-guard dei Pacers gongola, è il sistema di gioco per cui è nato. Sa già che Aaron Nesmith taglierà verso il perimetro dietro le sue spalle, lo serve nell’arresto a due tempi, sul piede giusto, lo mette in ritmo in modo fantastico. Tre punti. Pochissimi palleggi. La palla che gira, che acquisisce energia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it