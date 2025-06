Nba Finals Indiana non si arrende e travolge Oklahoma | il titolo si decide in gara 7

una dimostrazione di grinta e determinazione che ha sorpreso tutti gli appassionati di basket. Con una prestazione impeccabile, Indiana si prepara ora alla battaglia decisiva in gara 7, dove ogni dettaglio farà la differenza tra il sogno e la delusione. La finale NBA entra nel suo capitolo più avvincente, e gli occhi sono già puntati verso l'ultima, epica sfida.

I Pacers hanno travolto 108-91 i Thunder, portando sul 3-3 la serie della finale: per la prima volta dal 2016, il titolo Nba si deciderà in gara 7. Gli Indiana Pacers hanno travolto 108-91 gli Oklahoma City Thunder in Gara 6 delle finali NBA del 2025. Al Gainbridge Fieldhouse, i Pacers si sono trovati con le spalle al muro e l’incertezza sulle condizioni fisiche del playmaker Tyrese Haliburton (infortunio al polpaccio), ma alla fine hanno dato spettacolo davanti ai fedeli tifosi degli Hoosier. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

