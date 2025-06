NBA Finals 2025 ci sarà gara-7! Indiana domina OKC e manda la serie alla sfida decisiva

Le Finals NBA 2025 si concluderanno con un'epica gara-7, il palcoscenico di emozioni più intense e imprevedibili. Dopo una serie ricca di colpi di scena e sorprese, Indiana ha dominato il sesto incontro, rimandando ogni decisione a quella che promette di essere una delle sfide più appassionanti degli ultimi anni. La notte italiana tra domenica e lunedì ci regalerà forse il finale più bello e giusto: la partita che deciderà il campione. Eppure...

Le Finals NBA 2025 si decideranno a gara-7. La chiusura più emozionante, più bella e probabilmente quella più giusta di una serie equilibrata e che ha vissuto di continui colpi di scena. Gli Indiana Pacers dominano il sesto capitolo, travolgendo gli Oklahoma City Thunder per 106-91 e trovano il punto della parità. La serie ritorna così nuovamente ad Oklahoma per la settima sfida che si giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì. Eppure la partita era cominciata male per Indiana, subito sotto per 10-2 e con i Thunder che sembravano proseguire sulla scia della partita precedente. Invece i Pacers si svegliano e chiudono avanti alla prima sirena di tre punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Finals 2025, ci sarà gara-7! Indiana domina OKC e manda la serie alla sfida decisiva

