Nazionale l’idea di Mourinho ct spinto da Adidas e il veto posto da Buffon

Per alcuni giorni, l’idea di José Mourinho come nuovo ct della Nazionale italiana ha acceso il dibattito calcistico. Con Ranieri fuori gioco, il nome dello Special One sembrava pronto a scrivere un nuovo capitolo azzurro, sostenuto anche da Adidas, sponsor tecnico e interessato a valorizzare la propria immagine. Tuttavia, il veto di Buffon ha frenato questa suggestione, lasciando spazio ad altre opzioni e dimostrando quanto siano complesse le scelte per la panchina azzurra.

Per qualche giorno, l'idea che José Mourinho potesse guidare la Nazionale italiana è stata più di una semplice suggestione. Secondo quanto riportato da Repubblica infatti, svanita l'opzione Ranieri, il nome dello Special One è finito sul tavolo del presidente Figc, anche grazie all'interesse diretto dello sponsor tecnico della squadra azzurra. Adidas, che si era detta disposta a contribuire all'ingaggio per assicurarsi un profilo di tale calibro. Un altro ostacolo all'ingaggio di Mourinho: le richieste del Fenerbahçe. La trattativa, tuttavia, secondo il quotidiano, non si è mai concretizzata, frenata da due ostacoli decisivi.

