Gennaro Gattuso si conferma il leader indiscusso nel cuore degli italiani, con il 75% che lo preferisce come allenatore della nazionale di calcio. Secondo un sondaggio di Izi, la sua autorevolezza supera di gran lunga Claudio Ranieri e Roberto Mancini, mentre Luciano Spalletti delude le aspettative di molti. La scelta degli italiani rispecchia la fiducia riposta nel carisma e nella determinazione di Gattuso, pronto a condurre gli Azzurri verso nuovi traguardi.

Gennaro Gattuso è l’allenatore preferito della nazionale di calcio per la stragrande maggioranza degli italiani: secondo il sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, la scelta che vede l’ex centrocampista alla guida degli azzurri convince il 75% degli intervistati. Le alternative sono Claudio Ranieri che convince il 27% delle persone e Roberto Mancini con il 18%. Delude Luciano Spalletti indicato soltanto dal 9,3% degli intervistati come allenatore della nazionale. Resta alta la fiducia che la nazionale italiana possa qualificarsi per i mondiali americani del 2026: per quasi il 65% dei tifosi di tutte le principali squadre gli azzurri parteciperanno alle gare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale, il 75% degli italiani condivide la scelta di Gennaro Gattuso

