Dopo oltre dieci mesi di attesa, il misterioso relitto del superyacht Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello, catturando l'attenzione di tutti. Le operazioni di sollevamento, condotte con maestria dai tecnici della Tmc Marine, hanno richiesto un impegno straordinario e una spesa superiore ai 25 milioni di euro. Ora, il relitto sarà trasferito nel porto di Termini Imerese, dove si sveleranno nuovi dettagli di questa incredibile vicenda.

Dopo oltre 10 mesi questa mattina, intorno alle 11, il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 agosto 2024. I tecnici della Tmc Marine hanno sollevato lo scafo da una profondità di 49 metri e lo hanno portato a filo d’acqua per completare le operazioni di imbracatura del relitto, che domani verrà portato in secca nel porto di Termini Imerese. Alle operazioni, costate oltre 25 milioni di euro, stanno lavorando una sessantina di persone. Nelle prossime ore cominceranno anche le operazioni per svuotare lo scafo dall’acqua, mentre i 18mila litri di carburante e olii verranno tolti una volta in secca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Naufragio Bayesian, riaffiorato dalle acque il relitto del superyacht

