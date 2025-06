Nato la Spagna spacca il fronte guerrafondaio | Obiettivo 5% del pil per la Difesa entro il 2035 irragionevole va contro nostra visione del mondo

La Spagna prende posizione netta contro l’obiettivo del 5% del PIL per la difesa, inviando una lettera a Rutte e rompendo con il fronte guerrafondaio della NATO. Una decisione che riflette una visione diversa e più equilibrata del ruolo internazionale, mettendo in discussione le imposizioni prevalenti. Questo gesto segna un passo importante verso una politica di difesa più autonoma e rispettosa delle proprie priorità strategiche. La questione ora si fa ancora più complessa e significativa.

La Spagna non ne vuole sapere di sottostare all'intesa. E lo ha messo nero su bianco tramite una lettera inviata da Sanchez a Rutte La Spagna spacca il fronte guerrafondaio costituito dalla richiesta della Nato di arrivare al 5% del pil per la Difesa entro il 2035.

