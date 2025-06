Nato e governi puntano al riarmo Ue con l’aiuto dei media ma i popoli non se la bevono | disarmiamoli!

In un'epoca in cui i governi europei puntano al riarmo con il supporto dei media, i cittadini sembrano meno convinti. Mark Rutte, ex premier olandese e attuale Segretario Generale della NATO, si presenta sorridente e sicuro, ma le sue parole nascondono una verità scomoda: l’aumento della spesa militare potrebbe mettere a rischio servizi essenziali come sanità e pensioni. È tempo di riflettere: disarmiamoli, o rischiamo di perdere tutto.

Il 9 giugno Mark Rutte, ex primo ministro liberale dell’Olanda e oggi Segretario Generale della Nato, è al centro studi britannico Chatham House. È perfettamente a suo agio. Dispensa sorrisi. Ride di gran gusto. Lo fa anche quando afferma che “se non aumentiamo la spesa in Difesa al 5% – con un 3,5% di base – potremo conservare la nostra Sanità e le nostre pensioni, ma sarà meglio che impariamo a parlare russo. Questa è la conseguenza. La verità può rendere nervose le persone, ma bisogna renderle nervose”. Dev’essersi sentito brillante. Ha fatto la battuta. Ride mentre ribadisce ciò che ormai sappiamo tutte e tutti: al summit de L’Aia del 24 e 25 giugno, la Nato “chiederà” ai 32 Paesi membri un impegno senza precedenti: il 5% del Pil in armi e Difesa, come vuole il “pacifista” Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nato e governi puntano al riarmo Ue con l’aiuto dei media, ma i popoli non se la bevono: disarmiamoli!

