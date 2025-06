Nato accordo in vista | il 5% del Pil andrà alla difesa entro il 2035

Il prossimo vertice Nato, previsto all’Aja il 24-25 giugno, si preannuncia come un momento cruciale per l’alleanza, con il pressing di Donald Trump che richiede un impegno maggiore. L’accordo in vista prevede che entro il 2035, almeno il 5% del PIL dei paesi membri sia destinato alla difesa, segnando un passo importante verso il rinnovamento e la coesione dell’alleanza atlantica. La sfida ora è tradurre questa intesa in azioni concrete, rafforzando la sicurezza collettiva.

Il vertice Nato con Donald Trump previsto all'Aja in Olanda il 24-25 giugno si preannuncia poco formale e molto preoccupante. A dividere gli alleati atlantici c'è anche la ridefinizione del

Nato, Tajani: ottimismo su accordo spese difesa a vertice l'Aja - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sprizza ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo sulle spese per la difesa al prossimo vertice dell'Aja.

Saranno settimane di dura battaglia contro la follia del Riarmo fra Europa e vertice Nato: non possiamo permettere a Meloni di dire sì a spese record in armi in Italia mentre non si fa nulla su stipendi e carovita, mentre si taglia la sanità. Oggi ero a Bruxelles, do Vai su Facebook

