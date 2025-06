Nations League Italia-Giappone 3-2 | ora basta un' altra vittoria per ipotecare le Final Eight

L’Italia sfodera ancora una volta il suo cuore e la sua grinta nella Nations League, battendo il Giappone 3-2 in una partita emozionante e combattuta. Con questa settima vittoria consecutiva, le azzurre si avvicinano con decisione alle Final Eight, consolidando la leadership del torneo. Basta un’ulteriore vittoria per conquistare definitivamente il passaggio successivo: il sogno continua!

Settima vittoria di fila per le azzurre che superano le nipponiche (questi i parziali: 25-23, 16-25, 25-15, 20-25, 19-17) e si confermano leader del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nations League, Italia-Giappone 3-2: ora basta un'altra vittoria per ipotecare le Final Eight

