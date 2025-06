Nations League di Volley Femminile l’Italia vince con il Giappone | è il settimo successo nel torneo

L’Italia femminile di pallavolo conquista la sua settima vittoria consecutiva alla Nations League, portando a casa una sfida epica contro il Giappone ad Hong Kong. Le campionesse olimpiche hanno dimostrato ancora una volta cuore, tecnica e coesione, battendo avversarie agguerrite in un match ricco di emozioni e suspense. Con questa vittoria, le Azzurre continuano a scrivere pagine brillanti di questa stagione straordinaria...

Hong Kong – Arriva la settima vittoria di fila dalla Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, alla Nations League, in svolgimento ad Hong Kong. Le Azzurre, campionesse olimpiche, si prendono un altro straordinario successo e contro il Giappone (nella partita odierna in calendario). Il risultato in tabellone è stato quello di 3-2 (25-23, 16-25, 25-15, 20-25, 19-17) in una partita combattuta, ma alla fine vinta con determinazione e grande unione di gruppo. E’ stata una prestazione maiuscola contro un avversario perfetto, per la terza giornata di gare nella Pool 5. Il tabellino, le interviste e il calendario – Fonte federvolley. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

LE MAGNIFICHE 7 Non quattro, non cinque, non sei… Sono SETTE le vittorie consecutive dell'Italvolley femminile in Nations League! Le azzurre superano anche il Giappone sul campo di Hong Kong e consolidano il primo posto in classifica generale!

