Nati allo zoo di Los Angeles 10 condor della California | ce n’erano 22 in tutto quarant’anni fa

Dieci fiocchi davvero importanti per la fauna americana sono stati esposti allo zoo di Los Angeles: riguardano altrettanti pulcini di condor della California, uno degli animali più rappresentativi degli Stati Uniti che si era però ritrovato sull’orlo dell’estinzione una quarantina d’anni fa. Un lento, ma costante ripopolamento. Una volta cresciuti, i 10 piccoli condor californiani potranno essere rilasciati in natura contribuendo così al lento ma costante ripopolamento della specie, che l’anno scorso contava 561 esemplari in tutto il mondo, di cui 344 in stato di libertà nel territorio americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net