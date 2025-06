Natale di Alatri 2025

Preparati a vivere un Natale di Alatri 2025 ricco di emozioni e tradizioni uniche! Dal suggestivo recital del M° Daniele Ingiosi all'alba, alle celebrazioni ufficiali in onore di Luce D'Eramo, ogni momento è pensato per coinvolgere tutta la comunità. Un evento che unisce arte, cultura e memoria, creando un'atmosfera magica e indimenticabile. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordinaria festa: il Natale di Alatri ti aspetta!

Sabato 21 giugno 2025 Programma: ore 6:00 - Acropoli - "Al primo raggio di sole" - recital del M° Daniele Ingiosi, concerto a cura di A.GI.MUS ore 17:00 - Piazza dell'ex stazione ferroviaria - Intitolazione della piazza alla scrittrice - cittadina onoraria Luce D'Eramo ore 18:00 -. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Natale di Alatri 2025

In questa notizia si parla di: natale - alatri - piazza - luce

Intitolazione della piazza a Luce d’Eramo Sabato 21 giugno 2025 Alatri – Ex Stazione Ferroviaria & Chiostro di San Francesco In occasione del Natale di Alatri, il Sindaco intitolerà la piazza dell’ex stazione ferroviaria alla scrittrice Luce D’Eramo, cittadin Vai su Facebook

Natale di Alatri 2025; Il Natale di Alatri; Alatri – Intitolazione della piazza dell’ex stazione a Luce d’Eramo, sabato 21 giugno.

Empoli, un Natale di luce: partita la festa, maxi installazioni e la nevicata in piazza - Benvenuto al periodo più magico dell’anno, quest’anno approdato anche in zona stazione. Da lanazione.it

Natale, conto alla rovescia per luci e casette in piazza - e il Mercatino di Natale da domani, in occasione della festa dell'Immacolata. Lo riporta ilmattino.it