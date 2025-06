Nastri D’Argento 2025 Matilda De Angelis e Elodie premiate come attrici non protagoniste | Recitare mi dà la possibilità di crescere ed empatizzare

I Nastri d’Argento 2025 hanno celebrato il talento e la crescita delle attrici italiane, con Matilda De Angelis ed Elodie premiate come miglior attrici non protagoniste per “Fuori” di Mario Martone. Un traguardo importante che testimonia come recitare possa essere un cammino di empatia e sviluppo personale. Scopriamo insieme le interviste esclusive a queste stelle emergenti e alle altre protagoniste del riconoscimento. Vuoi sapere cosa rende questa premiazione così speciale? Continua a leggere!

Ai Nastri d'Argento 2025, Matilda De Angelis e Elodie hanno conquistato il riconoscimento come migliori attrici non protagoniste per il loro ruolo in " Fuori " il film di Mario Martone. Per la cantante si tratta del primo premio cinematografico. Assieme a loro anche Valeria Golino è stata premiata come miglior attrice protagonista. Nastri d'Argento 2025, intervista esclusiva a Matilda De Angelis, Elodie e Valeria Golino. Noi di SuperGuida TV l'abbiamo video intervistate in esclusiva. Valeria Golino ha dichiarato: "Penso che sia importante sospendere ogni giudizio nel nostro lavoro. Il giudizio sta nella società, nell'essere innocenti o colpevoli".

