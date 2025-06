Nastri d’Argento 2025 intervista a Greta Scarano | Nel cinema abbiamo bisogno di più sguardi femminili Nel prossimo film potrei raccontare la maternità

Alla cerimonia dei Nastri d’Argento 2025 al Maxxi di Roma, Greta Scarano ha brillato non solo per il premio alla regia, ma anche per il suo impegno nel portare sul grande schermo sguardi femminili autentici e necessari. Con il pancione in mostra e un sorriso radioso, l’attrice ci racconta la sua visione del futuro del cinema, dove la maternità e le donne trovino finalmente il loro spazio. Un’intervista esclusiva che apre nuove prospettive: il racconto di un cambiamento in atto.

Greta Scarano è stata una delle protagoniste della serata della Premiazione dei Nastri D’Argento che si è svolta al Maxxi di Roma. L’attrice, premiata per il suo esordio alla regia nel film “ La vita da grandi “, ha esibito sul red carpet il pancione. Sorridente e in uno stato di grazia, Greta si è concessa ai nostri microfoni per parlare del film e della situazione delle donne nel cinema. Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Greta Scarano. Nella video intervista, rilasciata in esclusiva a noi di SuperGuida TV, Greta Scarano ha dichiarato: “E’ un’enorme soddisfazione, un grande orgoglio ed è qualcosa di speciale da condividere con le persone che mi hanno permesso di realizzare il film, produttori ma anche cast artistico e tecnico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Nastri d’Argento 2025, intervista a Greta Scarano: “Nel cinema abbiamo bisogno di più sguardi femminili. Nel prossimo film potrei raccontare la maternità”

