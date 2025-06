Naspi anticipata | rimborso parziale se l’attività si interrompe per cause di forza maggiore

Se hai avviato un’attività in proprio grazie alla Naspi anticipata e questa si interrompe per cause di forza maggiore, sappi che potresti beneficiare di un rimborso parziale. L’INPS, con la circolare n. 36/2025, ha infatti chiarito che la restituzione sarà limitata all’importo proporzionale alla durata dell’impiego effettivamente svolto. Una misura che tutela i lavoratori in momenti di difficoltà, offrendo loro una maggiore flessibilità.

L’Inps ha chiarito che il rimborso della Naspi anticipata sarà solo parziale se l’attività d’impresa avviata dal lavoratore disoccupato non può proseguire per cause di forza maggiore. La circolare n. 362025, pubblicata dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 902024, stabilisce che il lavoratore dovrà restituire solo l’importo corrispondente alla durata del nuovo impiego da . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: naspi - anticipata - rimborso - parziale

Pensione anticipata, per l’accesso si può interrompere la Naspi? - La pensione anticipata è un tema caldo in Italia, soprattutto in un periodo di incertezze economiche.

Naspi anticipata, la riconsegna all’INPS può essere solo parziale; Restituzione parziale di Naspi anticipata: le istruzioni INPS; Restituzione NASpI anticipata con lavoro subordinato.

Naspi anticipata, la riconsegna all’INPS può essere solo parziale - Chi riceve la Naspi in anticipo e poi lavora come dipendente rischia di dover restituire l’importo all’Inps. commercialistatelematico.com scrive

NASpI anticipata: cos’è, a chi spetta e a quali condizioni - 90 del 20 maggio 2024 della Corte Costituzionale, la restituzione dell'anticipazione NASpI non deve essere ... Come scrive edotto.com