Nascondeva cocaina e marijuana in camera da letto arrestato 57enne

In un blitz fulmineo, i Carabinieri di Acireale e Aci Catena hanno scoperto una vera e propria centrale dello spaccio nel cuore della camera da letto di un 57enne pregiudicato. La scoperta di cocaina e marijuana nascosta tra le mura ha portato all’arresto immediato dell’uomo, confermando ancora una volta come la lotta alla droga sia una priorità per la sicurezza della comunità . La battaglia continua, e questa è una vittoria significativa contro il crimine.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale, insieme ai colleghi della stazione di Aci Catena, hanno arrestato un 57enne pregiudicato del posto per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. L'intervento è scaturito da un controllo su strada effettuato ad Aci Catena dai militari del.

