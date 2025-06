Nasce l’Italia d’assalto di Gattuso | i 35 nomi per andare al Mondiale

Gennaro Gattuso è tornato sulla scena con un progetto ambizioso: guidare l’Italia verso il Mondiale 2026. Con determinazione e passione, l’ex campione promette una rinascita azzurra fondata su energia, compattezza e un calcio aggressivo. In un momento di transizione, i 35 nomi selezionati rappresentano il primo passo verso un futuro di successi. L’Italia ha scelto la sua strada: ora è il momento di ripartire e scrivere una nuova storia.

Gennaro Gattuso è pronto a guidare l'Italia verso un nuovo inizio. Dopo un periodo di incertezze, l'ex centrocampista del Milan ha un compito chiaro: riportare gli Azzurri ai vertici del calcio mondiale. Il suo obiettivo? Un Mondiale 2026 da raggiungere, senza compromessi. La visione di Gattuso è chiara e non prevede rivoluzioni, ma piuttosto una rinascita basata su aggressività, velocità e un gruppo in grado di imporsi su qualsiasi avversario. Un nuovo inizio per l'Italia. Chi si aspettava un Gattuso tutto grinta e cuore rimarrà sorpreso. L'approccio del nuovo commissario tecnico è invece strategico e ben ponderato.