Nasce l' emporio solidale il sindaco | Per le migliaia di famiglie che fanno fatica a fare la spesa

Nasce l’Emporio Solidale "Il Sindaco", un’oasi di speranza per le migliaia di famiglie in difficoltà. Situato in via Guido Rossa 140, con un ampio parco annesso, questo spazio innovativo si articola su due piani: al piano terra, il cuore dell’Emporio, offre un mercato solidale, aree dedicate ai più piccoli e servizi digitali; al primo piano, il Centro Servizi si prende cura di ogni esigenza, creando una rete di solidarietà concreta e accessibile.

La sede di via Guido Rossa 140, con un parco annesso, si sviluppa su due piani: al piano terra trova spazio l’Emporio Solidale (punto accoglienza, market solidale, spazio per l’infanzia e internet point, ambiente per la manipolazione di alimenti), al piano primo si trova il Centro Servizi con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nasce l'emporio solidale, il sindaco: "Per le migliaia di famiglie che fanno fatica a fare la spesa"

