Nasce la nuova Recanatese Come allenatore piace Brini Il dt Cianni verso la conferma

La Recanatese si appresta a rinascere con una nuova identità, puntando forte sulla territorialità come chiave del progetto 2.0. Con Brini come allenatore e Cianni ancora in panchina, la squadra si prepara a scrivere un capitolo importante, in attesa di scoprire i dettagli durante la conferenza stampa di domani allo Stadio Tubaldi. La sfida è lanciata: sarà questa la mossa vincente per rilanciare il club?

Territorialità: sembrerebbe questa la parola d’ordine di quella che è stata definita la Recanatese 2.0, in attesa di saperne di più dalla conferenza stampa convocata per domani allo Stadio Tubaldi. Se così è anche la scelta dell’allenatore, ora prioritaria, dovrebbe rispondere a questo criterio, magari considerando che alcune esperienze passate con tecnici non marchigiani, non sono state felicissime (da Alessandro Potenza ad Antonio Soda, da Lamberto Magrini ad Antonio Mecomonaco mentre altalenante, diciamo così, è stato il cammino di Federico Giampaolo). Non dispiace, anzi, la figura di Fabio Brini che non necessita di presentazioni ed ha il vantaggio di vivere e risiedere a Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nasce la nuova Recanatese. Come allenatore piace Brini. Il dt Cianni verso la conferma

recanatese - allenatore - nasce - piace

