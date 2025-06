Nasce Edgewing la jv con Leonardo per il Gcap Marco Zoff ad

Un nuovo capitolo nell'innovazione aeronautica internazionale si apre con la nascita di Edgewing, la joint venture tra Leonardo e Leonardo per il Global Combat Air Programme (GCAP). Questa collaborazione strategica coinvolge anche Bae Systems e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd., unendo le competenze di tre nazioni. Edgewing sarà il cuore della progettazione e dello sviluppo del velivolo da combattimento di ultima generazione, ponendo le basi per un futuro all'avanguardia nel settore aerospaziale, consolidando così la leadership europea e globale.

Oggi √® stata ufficialmente lanciata la nuova joint-venture Edgewing nell'ambito della cooperazione internazionale Global Combat Air Programme che unisce Bae Systems per il Regno Unito, Leonardo per l'Italia e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. per il Giappone", con quote del 33,3%. Edgewing "sar√† responsabile della progettazione e dello sviluppo del velivolo da combattimento di nuova generazione, mantenendo il ruolo di autorit√† progettuale per l'intero ciclo di vita del prodotto, la cui operativit√† √® prevista oltre il 2070". Marco Zoff, gi√† managing director divisione velivoli di Leonardo, "sar√† il primo ad Edgewing". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Nasce Edgewing, la jv con Leonardo per il Gcap. Marco Zoff a.d

