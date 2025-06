NASCAR si torna negli USA con il ‘Tricky Triangle’ di Pocono

dalla sfida tra talento e strategia, offrendo uno spettacolo mozzafiato che mette alla prova anche i piloti più esperti. Dopo l'emozionante trasferta in Messico, la NASCAR torna a incantare gli appassionati con il suo fascino unico e adrenalina pura: preparatevi a vivere un weekend di pura emozione nel cuore della Pennsylvania, dove ogni gara si scrive con passione e determinazione.

Dopo l’inedita trasferta di Città del Messico, la NASCAR Cup Series torna all’intero degli Stati Uniti d’America per la tradizionale visita a ‘Tricky Triangle’ di Pocono. Riprende alla grande la regular season all’interno di una delle piste più particolari dell’intero calendario, ovale unico nel proprio genere che non permette il minimo errore. Il catino in questione sorge nello Stato della Pennsylvania e per le proprie tre curve prende spunto da tre famosi impianti presenti negli USA. Curva 1 (14 gradi di pendenza) ricorda infatti il Trenton Speedway, mentre ‘Turn 2’ (8°) evoca il mitico Indianapolis Motor Speedway. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, si torna negli USA con il ‘Tricky Triangle’ di Pocono

