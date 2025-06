Nargi chiude con Festa e apre al Governo di salute pubblica

Il sipario si chiude sulla festa e si apre alla sfida del governo di salute pubblica ad Avellino. Con un impegno deciso, il sindaco Laura Nargi dichiara che non ci sono margini per ricucire il rapporto logorato con l’ex sindaco Gianluca Festa, puntando invece a progetti ambiziosi per il futuro della città e dei suoi cittadini. È la scelta di chi guarda avanti, determinato a scrivere un nuovo capitolo per la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nessuna possibilità di ricucire il rapporto ormai logorato con l'ex sindaco Gianluca Festa, la ferma determinazione a non voler concludere anzitempo l'esperienza amministrativa perchè in ballo ci sono grandi progetti. "In ballo c'è il futuro di Avellino. Dei nostri figli". Per questo il sindaco Laura Nargi conferma quanto già palesato durante il Consiglio comunale che ha incassato il voto contrario sul bilancio mettendo seriamente a rischio il suo futuro sulla prima poltrona di Palazzo di città: la formazione di una maggioranza alternativa a quella che "mi ha tradito" che, dunque, e stavolta senza ritorno, viene messa alla porta La Nargi in conferenza stampa parla per la prima volta di Governo di salute pubblica, una intesa trasversale c he passa ad un accorato appello che il Sindaco rivolge "ai coniglieri comunali responsabili e ai loro riferimenti politici, ai partiti, ai consiglieri regionali.

