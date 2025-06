Napoli Patty Bloom presenta la linea Vava Voom | guest star l’attrice Chiara Francini

Napoli si prepara a vivere un evento imperdibile: Patty Bloom presenta la sua innovativa linea di intimo “Vava Voom” il 24 giugno 2025 alle ore 17 presso la sede di via Carlo Poerio 99. La giornata sarà arricchita dalla presenza speciale dell’attrice e scrittrice Chiara Francini, ospite d’onore. Un’occasione unica per scoprire una capsule esclusiva di modelli pensati per valorizzare ogni donna. Non mancate a questa celebrazione di stile e femminilità!

Napoli. Avrà luogo martedì 24 giugno 2025 a partire dalle ore 17,00 presso la sede di "Patty Bloom" in via Carlo Poerio 99, la presentazione della nuova collezione di intimo dal nome Vava Voom. Ospite dell'evento sarà l'attrice e scrittrice Chiara Francini. Un'occasione creata per scoprire la capsule composta da 4 modelli di reggiseni, 7

Patty Bloom apre a Napoli, domani presentazione nuova collezione dedicata al Bra Fitting - NAPOLI – Evento di presentazione della nuova collezione intimo e costumi in un aperitivo speciale nel punto vendita di Napoli “Patty Bloom”. Si legge su napolivillage.com