Napoli | non solo Juanlu altra operazione con il Siviglia

Napoli non solo Juanlu, un’altra operazione con il Siviglia sta scuotendo il calciomercato partenopeo. I partenopei sono infuocati e puntano a rafforzare la rosa sotto la guida di Conte, puntando su giocatori di livello per affrontare al meglio le tre competizioni. In questo momento, il club si prepara a chiudere una doppia trattativa strategica che potrebbe cambiare gli equilibri in casa azzurra, dimostrando ancora una volta la loro determinazione e ambizione.

I partenopei sono scatenati sul calciomercato. Con gli spagnoli si potrebbe chiudere una doppia trattativa molto importante. Le ultime È un Napoli molto attivo sul calciomercato. I partenopei vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Conte e per farlo c'è bisogno di andare a prendere giocatori di livello. Le tre competizioni sono impegnative e si ha assolutamente necessità di alzare il livello anche delle seconde linee. In questo momento Manna sta sondando il terreno con diversi club e ci sono degli aggiornamenti molto importanti.

