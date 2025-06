Napoli Meret? Ci siamo Milinkovic-Savic ottima alternativa Osimhen-Nunez e Chiesa col Liverpool?

Nel cuore di Napoli, il mercato estivo infiamma le speranze dei tifosi: tra Meret, Milinkovic Savic e alternative come Osimhen, Nunez e Chiesa, la squadra si prepara a una stagione da sogno. Muselli, Olive, Fava, Scarlato e Cammaroto hanno condiviso analisi appassionate nel “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, portando alla luce tutte le strategie e le emozioni che rendono il Calcio Napoli protagonista. La passione è alle stelle: ora tocca a voi scoprire cosa bolle in pentola!

Muselli, Olive, Fava, Scarlato e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Muselli: “Il Napoli è partito forte sul mercato con De Bruyne, mi piace Antonio Nusa, spero arrivino i calciatori che vuole Conte”. NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore: “Gattuso? A Napoli non è stata un’esperienza felicissima, ma ha comunque vinto la Coppa Italia. La sua è stata una esperienza abbastanza positiva, speriamo riesca a trasmettere la sua grinta al gruppo della Nazionale, che vedo un po’ messa male adesso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Meret? Ci siamo, Milinkovic-Savic ottima alternativa, Osimhen-Nunez e Chiesa col Liverpool?

In questa notizia si parla di: napoli - meret - siamo - milinkovic

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione.

I manager di Vanja Milinkovic-Savic hanno formalizzato il prezzo che Cairo è pronto a fare uno sconto rispetto alla clausola rescissoria da 20 milioni. Il Napoli è arrivato a 16 milioni. Ieri pomeriggio il colpo di accelerazione e i contatti diretti tra le due dirigenze: Vai su Facebook

Dall’operazione Milinkovic-Savic al rinnovo Meret: chi sarà il portiere del Napoli | CM.IT; NM LIVE – Cammaroto: “Napoli, ci siamo per il rinnovo di Meret, trattativa ben avviata col Torino per Milinkovic-Savic, lunedì incontro col Bologna per Beukema e Ndoye, Anguissa verso la permanenza, occhio a Skriniar, accelerata per Nunez, tre nomi per gli; Milinkovic-Savic al Napoli, trovato l'accordo! CorSport: a breve sarà formalizzato, le cifre.

Napoli e Torino tra Milinkovic e Ngonge, ma le trattative saranno slegate - Torinogranata ha sentito in esclusiva Luca Cerchione di One Radio, emittente napoletana, per capire le ultime di mercato che vedono Torino e Napoli impegnate in due operazioni, quella del ... Si legge su torinogranata.it

Esclusiva, Napoli e Torino tra Milinkovic e Ngonge, ma le trattative saranno slegate - Torinogranata ha sentito in esclusiva Luca Cerchione di One Football Club, trasmissione di One Station Radio, emittente napoletana, per capire le ultime di mercato che vedono Torino e ... Lo riporta torinogranata.it