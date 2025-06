Napoli Maxi operazione Anti-Pirateria IPTV | prime condanne e oltre 6.000 utenti a rischio multe salate

Napoli è al centro di una vasta operazione contro la pirateria IPTV, con le prime condanne che segnano un punto di svolta nella lotta ai contenuti illegali. La maxi-inchiesta del dicembre 2024 ha smantellato una centrale di streaming illecito, coinvolgendo oltre 6000 utenti a rischio multe salate. Questa battaglia dimostra come le autorità siano determinate a proteggere il diritto d'autore e tutelare i consumatori da frodi e sanzioni pesanti.

Sono arrivate le prime condanne per pirateria IPTV a Napoli, a seguito di una maxi-inchiesta che nel dicembre 2024 ha portato allo smantellamento di una centrale illegale da cui venivano trasmessi in streaming contenuti coperti da copyright. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza in sinergia con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, hanno evidenziato un sistema or. 🔗 Leggi su Digital-news.it