Napoli Greenpeace alla Gaiola srotola uno striscione con un wc | No al nuovo scarico nell’area protetta

Napoli si anima di protesta con Greenpeace che srotola uno striscione simbolico davanti alla splendida Gaiola, denunciando il rischio di un nuovo scarico nell’area protetta. Un grande lenzuolo giallo con la scritta “Basta Scarichi” e un gabinetto gigante attirano l’attenzione di tutti, unendo le voci dei gestori e dei cittadini contro il pericolo di compromettere questa meraviglia naturale. È un forte richiamo all’attenzione: la salvaguardia della Gaiola non può aspettare.

Un grande lenzuolo giallo di Greenpeace appeso all’isolotto davanti alla Gaiola, una delle isole minori di Napoli, con la scritta enorme “ Basta Scarichi ” e un grande gabinetto a simboleggiare chiaramente cosa non si deve sversare nell’area protetta della Gaiola. Così che Greenpeace si è unita alla battaglia dei gestori dell ‘area Marina Protetta della Gaiola che secondo il piano del Comune di Napoli dovrebbe ospitare un secondo scarico diretto in caso di maltempo e forte pioggia in mare direttamente dalle case di Posillipo. “La Gaiola – spiega Valentina Di Miccoli di Greenpeace Italia – è un caso emblematico di come vengono trattate le aree marine protette in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, Greenpeace alla Gaiola srotola uno striscione con un wc: “No al nuovo scarico nell’area protetta”

