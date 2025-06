Napoli e Juventus si contendono il gioiello Jadon Sancho

Napoli e Juventus si preparano a un duello emozionante non solo sul campo, ma anche nel mercato estivo. La sfida riguarda Jadon Sancho, talento inglese in uscita dal Manchester United, con i bianconeri già vicini all'accordo mentre i campioni d'Italia devono ancora superare alcuni ostacoli. La corsa per assicurarsi il gioiello d'Europa è appena iniziata, e l'esito potrebbe ridefinire gli equilibri in Serie A.

In attesa di sfidarsi sul campo, si profila un duello di mercato tra Juventus e Napoli. Riporta Sport Mediaset che il gioiello conteso è Jadon Sancho, esubero del Manchester United in scadenza nel 2026. I campioni d’Italia avrebbero giĂ il sì e l’accordo economico con l’attaccante inglese, mentre i bianconeri si sono mossi e hanno allacciato i contatti con i Red Devils. Gli inglesi chiedono 25 milioni di euro, una cifra che ha frenato il Napoli che per altro ha giĂ in mano il bolognese Dan Ndoye. Per la Juventus Sancho rappresenta un ritorno di fiamma, visto è stato giĂ seguito con grande interesse nell’estate del 2024 quando al comando del mercato bianconero c’era l’ex Football Director Cristiano Giuntoli, ma il 25enne esterno d’attacco scelse il Chelsea che a fine stagione gli ha dato il benservito, nonostante fosse scattato il diritto di riscatto per 30 milioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli e Juventus si contendono il gioiello Jadon Sancho

