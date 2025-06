Napoli e Juve | siamo proprio sicuri che lo scambio Osimhen-Vlahovic non si possa fare?

Napoli e Juve, due grandi protagonisti del calcio italiano, potrebbero sorprendere con uno scambio inaspettato: Osimhen e Vlahovic. Una mossa che, se studiata attentamente, potrebbe portare vantaggi tecnici e strategici a entrambe le squadre. È solo una provocazione o un’idea concreta da valutare? La risposta dipende dalla volontà dei club di esplorare nuove opportunità e di aprire un dialogo costruttivo per il futuro.

I due club dovrebbero sedersi a tavolino e studiare l'operazione, con una contropartita a favore di De Laurentiis. Provocazione? Forse sì, più probabilmente darebbe vantaggi, soprattutto tecnici, a entrambi i club.

