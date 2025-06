Napoli continua il pressing per Beukema | offerta una contropartita!

Napoli intensifica la sua strategia di mercato, puntando deciso sul difensore olandese Beukema del Bologna. Per convincere i felsinei, gli azzurri hanno già avanzato un'offerta, includendo una contropartita che potrebbe fare la differenza. La trattativa si fa sempre più caliente, con un prezzo di valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. La sfida ora è convincere il club emiliano, aprendo uno spiraglio verso un possibile affare.

Gli azzurri proseguono nella trattativa per il difensore del Bologna, arrivando anche a offrire una contropartita per convincere il club Il Napoli continua il pressing sul Bologna per cercare di arrivare a un accordo per il roccioso difensore olandese. In tal senso, arrivano aggiornamenti dal Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato dal quotidiano il giocatore viene valutato almeno 25-30 milioni di euro. La cifra, seppur giustificata dalle qualità e dal potenziale del ragazzo, è considerata troppo alta dai dirigenti partenopei, che cercano una formula più sostenibile per portare il giocatore in azzurro.

