Napoli continua il forcing per Nunez | ecco la richiesta del Liverpool

Il Napoli non si ferma e accelera con decisione sul fronte Darwin Nunez, forte dell'interesse aperto del Liverpool. Dopo aver già rafforzato la rosa con Kevin De Bruyne, i partenopei puntano a un altro grande colpo proveniente dalla Premier League. La richiesta dei Reds e le strategie di Manna sono al centro di un’operazione che potrebbe rivoluzionare l’attacco azzurro. Il futuro di Nunez si decide nei prossimi giorni, ecco gli ultimi aggiornamenti...

Per il Napoli ci sono ulteriori aggiornamenti sul possibile arrivo di Darwin Nunez.  Dopo aver portato il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli vuole acquisire un altro calciatore dal campionato più seguito al mondo: la Premier League. Il giocatore in questione è Darwin Nunez. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, è al lavoro per cercare di piazzare un colpo che rafforzerebbe tantissimo il reparto offensivo  della squadra agli ordini di Antonio Conte. Per il possibile passaggio di Darwin Nunez al Napoli, dunque, bisogna segnalare l'arrivo di un ulteriore aggiornamento.

