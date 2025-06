Napoli Conte | Bravo ad incassare a gennaio e non dare alibi

Tempo di lettura: 8 minuti “ Quello che è successo a gennaio e durante l’anno non è che mi ha reso proprio felice. Solo l’ultima settimana sono arrivati giocatori come McTominay, Gilmour, Neres, Lukaku. Arriviamo a gennaio e tutti quanti sapete benissimo cosa è successo. Io penso di essere stato molto bravo a incassare, a non dare alibi ai miei calciatori, a non dare soprattutto alibi a me stesso. Perché comunque va via il giocatore più forte (Kvaratskhelia, ndr), dovevamo prendere un difensore e invece rimane Rafa Marin, al quale avevamo promesso di mandarlo a giocare. Diciamo che per noi gennaio è stato disastroso da questo punto di vista, a livello di progettualità ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Bravo ad incassare a gennaio e non dare alibi”

