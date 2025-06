Napoli Basket ufficiale un addio | il comunicato ufficiale

Il Napoli Basket annuncia ufficialmente il cambio di rotta, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Con l’addio del capitano Giovanni De Nicolao e l’arrivo di talenti promettenti come Alessandro, la società si prepara a una stagione ricca di sfide e novità . Martedì prossimo, si svelerà il nuovo volto della squadra con la presentazione della proprietà guidata da Matt Rizzetta. Il futuro è appena iniziato: restate con noi per scoprire tutte le emozioni che ci aspettano!

Ufficiale l’addio, il Napoli Basket continua a costruire la squadra per la prossima stagione. Il Napoli Basket continua il suo percorso di rifondazione. Martedì prossimo ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà capitanata da Matt Rizzetta, e nel frattempo la società sta già lavorando per costruire dirigenza e squadra del futuro. L’addio del capitano Giovanni De Nicolao, trasferito a Venezia, e l’arrivo di Alessandro Magro come nuovo Head Coach della squadra sono due mosse importanti in vista della prossima stagione. Napoli Basket, Della Salda dice addio: il comunicato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it