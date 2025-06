Napoli-Anguissa cambia tutto | la decisione modifica le prossime mosse di mercato

Il futuro di Frank Anguissa al Napoli si infiamma di nuovo: dopo settimane di incertezza, i contatti tra il club partenopeo e il centrocampista si sono riaccesi, aprendo nuove prospettive per la prossima stagione. La volontà di entrambe le parti potrebbe cambiare le carte in tavola e influenzare le strategie di mercato. La situazione è in evoluzione, e le prossime mosse saranno decisive per definire il dest...

Dopo settimane di incertezza sul futuro di Frank Anguissa, il Napoli e il camerunense sembrano decisi a riprendere i contatti in vista della prossima stagione. Dopo alcune settimane di pausa nelle trattative, si sono nuovamente intensificati i contatti tra il Napoli e Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense potrebbe continuare la sua avventura in azzurro anche nella prossima stagione, con il club partenopeo che punta a confermare il suo contributo a centrocampo. In tal senso arrivano, aggiornamenti da Repubblica Si riaccendono i contatti tra Napoli e Anguissa per la prossima stagione. Dopo settimane di incertezza, si riaccendono i contatti tra il Napoli e Frank Anguissa.

