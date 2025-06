Napoli 2050 costruiamo insieme il futuro della città | evento promosso dal Corriere del Mezzogiorno

Napoli 2050 – Costruiamo insieme il futuro della città: un evento imperdibile promosso dal Corriere del Mezzogiorno, che si terrà mercoledì 25 giugno alle 17:30 a Villa Doria D’Angri. Un’occasione unica per immaginare e plasmare il domani di Napoli, tra infrastrutture innovative, turismo sostenibile e strategie smart. Napoli e la Campania devono affrontare una sfida cruciale: trasformare il proprio presente in un futuro all’avanguardia, coinvolgendo cittadini, esperti e istituzioni in un dialogo costruttivo.

"Napoli 2050 – Costruiamo insieme il futuro della città": è il titolo dell'evento organizzato da Corriere del Mezzogiorno che si svolge mercoledì 25 giugno alle ore 17,30, a Villa Doria D'Angri a Napoli. Obiettivo: immaginare il futuro della città tra infrastrutture, innovazione, turismo e sostenibilità. "Napoli e la Campania – è sritt nella presentazione dell'iniziativa – si trovano di fronte a una sfida cruciale: trasformare il proprio potenziale in un modello di crescita sostenibile e innovativa entro il 2050. La posizione strategica della regione nel Mediterraneo, il patrimonio culturale e la vivacità del tessuto imprenditoriale rappresentano punti di forza su cui costruire una nuova visione di sviluppo economico.

