Nadal diventa nobile! Il re di Spagna ha deciso | da ora è marchese di Llevant de Mallorca

In un gesto inatteso e ricco di prestigio, il re di Spagna ha elevato Rafa Nadal a marchese di Llevant de Mallorca, conferendo un titolo nobiliare di grande rilievo. Ma la sorpresa non finisce qui: anche la nuotatrice Teresa Fernandez Perales riceve l’onore di diventare Marchesa di Perales. Un riconoscimento che celebra eccellenza, dedizione e orgoglio nazionale. Una storia che dimostra come il talento possa essere premiato con nobili onori e ispirare le future generazioni.

Felipe VI insignisce dell'importante titolo anche la nuotatrice Teresa Fernandez Perales, adesso Marchesa di Perales: "Sono motivo di orgoglio per il Paese e riferimento permanente dei valori che devono ispirare la nostra società". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nadal diventa... nobile! Il re di Spagna ha deciso: da ora è marchese di Llevant de Mallorca

