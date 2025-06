Museo Galileo | cento anni di scienza Edizioni pregiate foto e strumenti

Un momento di celebrazione e riflessione sul progresso scientifico che ha plasmato la nostra storia. Attraverso edizioni pregiate, fotografie d’archivio, documenti storici e strumenti originali, l’esposizione “1925-2025: cento anni di storia della scienza a Firenze” rende omaggio a un secolo di scoperte e innovazioni. Una visita imperdibile per appassionati e studiosi, che invita a riscoprire le radici della scienza moderna, commemorando il lascito dell’Istituto nel panorama internazionale.

Edizioni pregiate di antichi volumi, foto d’archivio, documenti storici e strumenti scientifici dalle collezioni del Museo saranno in mostra nell’esposizione “1925-2025: cento anni di storia della scienza a Firenze “, in programma da oggi al 19 ottobre al Museo Galileo di Firenze, in occasione del centenario dalla fondazione dell’Istituto di Storia della Scienza – oggi Museo Galileo. I cento anni dell’Istituto, che rappresentano un momento cruciale per la storia della scienza in Italia e non solo, saranno ripercorsi grazie anche ad alcuni filmati, per mostrare come proprio Firenze fosse la città ideale per la nascita di questa istituzione, un modello unico nel panorama dei musei italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo Galileo: cento anni di scienza. Edizioni pregiate, foto e strumenti

In questi giorni abbiamo lavorato alla preparazione e all'allestimento della mostra "1925-2025: Cento anni di storia della scienza a Firenze" visibile al Museo Galileo dal 20 giugno al 19 ottobre 2025. È una mostra che racconta una storia lunga 100 anni

