Muore intossicato dal gas nel suo appartamento di Brescia | condannato l'idraulico che gli montò il boiler

Tragedia a Brescia: un uomo perde la vita per intossicazione da gas, causata da un'installazione errata del boiler. La sentenza condanna l'idraulico responsabile, mentre il proprietario, l'architetto e i ristrutturatori sono stati assolti. La vicenda mette in luce l'importanza di controlli rigorosi e responsabilità condivise nel settore edilizio. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda e le implicazioni per la sicurezza domestica.

Assolti invece il proprietario di casa, l'architetto e chi ristrutturò l'immobile. Secondo il giudice, l'idraulico montò il boiler collegandolo in modo scorretto a una canna fumaria condominiale. Questo, insieme ad altre concause, portò alla fuoriuscita del gas nell'abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it