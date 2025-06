Muore in spiaggia sotto gli occhi del figlio di soli 7 anni | il dramma di Alessandro tutto in un istante

Un pomeriggio di relax in famiglia si è trasformato in un incubo a Porto San Giorgio, quando un tragico incidente ha strappato via Alessandro Vella, 52 anni, davanti agli occhi sconvolti del suo piccolo di 7 anni. In pochi attimi, la serenità è svanita lasciando spazio a dolore e incredulità. La spiaggia, fino a quel momento innocua, diventa il palcoscenico di una tragedia che scuote tutta la comunità. E questa è solo l'inizio di una storia che nessuno vorrebbe ascoltare.

Doveva essere un pomeriggio spensierato in famiglia, ma si è trasformato in una tragedia in mare. È successo nel tardo pomeriggio a Porto San Giorgio, nel tratto di spiaggia compreso tra lo chalet Tropical ed Elvezio. Erano da poco passate le 19:30 quando Alessandro Vella, 52 anni, residente in città, ha deciso di entrare in acqua insieme al suo figlioletto di 7 anni per trovare refrigerio dalla calura della giornata. I due si sono allontanati dalla riva, raggiungendo una distanza di circa 30 metri, fino ad arrivare nei pressi della scogliera frangiflutti. A quel punto, secondo le prime ricostruzioni ancora da confermare, l’uomo avrebbe iniziato ad annaspare, forse colto da un malore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muore in spiaggia sotto gli occhi del figlio, di soli 7 anni: il dramma di Alessandro, tutto in un istante

In questa notizia si parla di: alessandro - spiaggia - muore - sotto

La Guardia Costiera ha sequestrato un’area di spiaggia libera occupata abusivamente da un’attività di ristorazione. Il titolare aveva posizionato una pedana in legno di decine di metri quadrati con tavoli e sedie, senza alcuna autorizzazione. L’occupazione de Vai su Facebook

Va a fare il bagno in mare e muore sotto gli occhi del figlioletto di 7 anni; Alessandro Dal Maschio, malore mentre gioca a calcetto: si accascia e muore sotto gli occhi degli amici: aveva; Pesaro, malore fatale mentre nuota in mare: morto Alberto Spinaci. A nulla è valso il soccorso sulla spiaggia.

Alessandro Dal Maschio, malore mentre gioca a calcetto: si accascia e muore sotto gli occhi degli amici: aveva 68 anni - I giocatori sono stati in campo sotto choc fino a mezzanotte circa. Lo riporta ilgazzettino.it

Alessandro Spanio muore a 16 anni con la moto regalata dal papà: travolto da un furgone mentre tornava da casa di amici - La ragazza con cui aveva cominciato a frequentarsi, la moto nuova, regalata dal papà, e il suo primo lavoro in spiaggia. ilmessaggero.it scrive