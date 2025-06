Muore in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa | aperta un’inchiesta a Lecce

Una tragedia che sconvolge la comunità di Squinzano: Jennifer Pagliara, solo 15 anni, muore improvvisamente in ospedale dopo aver combattuto una febbre improvvisa. La sua morte prematura ha aperto un'indagine per chiarire le cause di un decesso così rapido e misterioso. Un caso che solleva importanti interrogativi sulla tutela della salute dei giovani e sulla tempestività delle diagnosi mediche. Rimani con noi per scoprire gli aggiornamenti sulle indagini.

Jennifer Pagliara, di Squinzano, non aveva avuto problemi di salute prima del decesso dopo 48 ore dai primi sintomi: è stata ricoverata con febbre altissima per una polmonite bilaterale, poi l’ipotesi di un’infezione sfociata nella Cid, coagulazione intravascolare disseminata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Muore in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa: aperta un’inchiesta a Lecce

