Muore in moto a 32 anni il tragico scontro con un furgone sulla provinciale

Moto contro un furgone sulla provinciale di Capezzano Pianore: un giovane di 32 anni perde la vita in un tragico incidente alle prime luci dell’alba. Nonostante i tentativi disperati dei sanitari, il ragazzo non ce l’ha fatta. Un dramma che scuote la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale. La vicenda resta ancora avvolta nel mistero, mentre le forze dell’ordine indagano per chiarire le cause dello scontro.

Capezzano Pianore (Lucca), 20 giugno 2025 – I sanitari del 118 e del pronto soccorso dell’ospedale Versilia hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Un ragazzo di 32 anni, originario del posto, è morto per le conseguenze di un incidente stradale che lo ha visto protagonista alle prime luci dell’alba di stamani, venerdì 20 giugno. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, si è schiantato con la sua moto c ontro un furgone. E’ successo poco prima delle 6 lungo la via provinciale a Capezzano Pianore. I medici del 118 hanno capito immediatamente la gravità della situazione: il giovane è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Versilia, ma per lui non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in moto a 32 anni, il tragico scontro con un furgone sulla provinciale

In questa notizia si parla di: moto - anni - furgone - provinciale

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Motociclista precipita da un ponte e muore sulla strada provinciale 110 verso il Passo Pramollo: Nereo Medves aveva 59 anni Vai su Facebook

Felegara, scontro tra moto e furgone: centauro sbalzato a terra Vai su X

Muore in moto a 32 anni, il tragico scontro con un furgone sulla provinciale; Cernusco sul Naviglio, si schianta in moto sulla provinciale: centauro di 41 anni rimane incastrato sotto il furgone, è in fin di vita; Incidente sulla provinciale: moto contro furgone, 19enne perde la vita. Strada chiusa.

Muore in moto a 32 anni, il tragico scontro con un furgone sulla provinciale - Il ragazzo era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Versilia, ma nonostante tutti i tentativi di rianimarlo non ce l’ha fatta ... Da msn.com

Scontro moto-furgone, un giovane ricoverato in condizioni critiche - Il ragazzo, sulla trentina, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Versilia con ferite molto gravi ... Come scrive msn.com