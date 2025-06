Muore dopo l’intervento chirurgico Risarcita la famiglia per 900mila euro

Una tragica perdita che ha portato a una importante condanna. Il Tribunale di Pistoia ha stabilito il risarcimento di 900mila euro alla famiglia di un paziente deceduto dopo un intervento chirurgico in condizioni delicate, sollevando ancora una volta il tema della responsabilità medica e dell’importanza della tutela dei diritti dei cittadini. Questa vicenda evidenzia quanto sia cruciale garantire la qualità e la sicurezza nelle cure sanitarie, per evitare conseguenze così drammatiche.

Pistoia, 20 giugno 2025 – Ancora una condanna risarcitoria per l'Azienda Sanitaria Toscana Centro. Il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto la responsabilità dell'ospedale San Jacopo per il decesso di un paziente operato nel 2015, disponendo il pagamento di circa 900mila euro agli eredi, che avevano avviato l'azione civile nel 2020. Al centro della vicenda, un intervento urologico eseguito su un paziente in condizioni cliniche già critiche. Durante e dopo la procedura, si sono verificate complicanze che hanno determinato il decesso. Fondamentale ai fini della sentenza è stata la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice, che ha evidenziato profili di negligenza nella gestione post-operatoria.

