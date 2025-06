Muore a 18 anni in un'azienda agricola di Lodi chiesto il processo per il titolare | l'accusa è di omicidio colposo

Tragedia a Lodi: un giovane di 18 anni perde la vita in un incidente agricolo mentre tentava di riparare una seminatrice. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il titolare dell’azienda con l’accusa di omicidio colposo (articolo 232). Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro e delle responsabilità nelle aziende agricole. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

La Procura di Lodi ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore titolare dell'azienda agricola nella quale il 20 giugno 2024 morì Pierpaolo Bodini. Il 18enne stava cercando di riattivare una seminatrice, quando è rimasto schiacciato dal braccio meccanico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

