Mualla contro Oylum | anticipazioni sul tradimento del 22 giugno

Preparati a un pomeriggio all'insegna del suspense con l'attesissimo episodio di "Tradimento" in onda domenica 22 giugno su Canale 5. La serie turca si infiamma tra colpi di scena, tradimenti e misteri irrisolti, con il caso di Ipek che tiene tutti sulle spine. Mualla, al centro delle tensioni, metterà in crisi Guzide e Oylum, promettendo un episodio ricco di emozioni e sorprese. Non perdere questo appuntamento imperdibile!

anticipazioni soap turca Tradimento in onda domenica 22 giugno su canale 5. La serie televisiva Tradimento torna con un nuovo episodio ricco di tensioni, colpi di scena e misteri irrisolti. Le anticipazioni per la puntata di domenica 22 giugno alle ore 15.30 su canale 5 svelano come il caso della scomparsa di Ipek continui ad alimentare dubbi e sospetti. Nel frattempo, Mualla darà vita a una scena che metterà in crisi Guzide e Oylum, creando nuove tensioni all'interno della famiglia. il sospetto di ozan sul presunto suicidio di ipek. ozan non crede alla versione ufficiale. Sulla base delle anticipazioni, si evidenzia come Ozan, protagonista della vicenda, nutra forti sospetti sul presunto suicidio di Ipek.

