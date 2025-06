Mps indagine sulla vendita del 15% del Monte la Procura di Milano accelera le verifiche su trasparenza e correttezza del prezzo di cessione

L'indagine sulla vendita del 15% di Monte dei Paschi di Siena si fa sempre più serrata, con la Procura di Milano che accelera le verifiche su trasparenza e correttezza del prezzo. Scopo: fare luce su modalità, valutazioni e soggetti coinvolti in questa complessa operazione, nata da una querela di Mediobanca. Il futuro di MPS potrebbe dipendere dalla trasparenza di questa importante transazione.

