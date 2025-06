Mozzarella di Bufala Confagricoltura Campania | Grave lo stallo sull’ente certificatore

L’arte della mozzarella di bufala campana si trova a un bivio cruciale: Confagricoltura Campania lancia l’allarme sulla paralisi decisionale del Consorzio, che non ha ancora scelto l’ente incaricato dei controlli. Con l’autorizzazione in scadenza, il rischio di compromettere la qualità e il prestigio di questo prodotto simbolo è più vicino che mai. La questione richiede una risposta immediata per preservare l’eccellenza e la fiducia dei consumatori.

Confagricoltura Campania lancia l’allarme sulla mancata decisione del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP riguardo alla scelta dell’ente incaricato dei controlli. A poche settimane dalla scadenza dell’autorizzazione triennale all’attuale organismo, il DQA – Dipartimento Qualità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Mozzarella di Bufala, Confagricoltura Campania: “Grave lo stallo sull’ente certificatore”

